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Eda Nur Kaplan'ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

Son dakika haberi... Başkent Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen günün sabahı kaldığı otelden alıp Keçiören'deki evine bırakan taksici, yaşananları anlattı. Taksici Ali Usta, Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyledi. Öte yandan Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

10.08.2021 15:22 - Son Güncelleme: 10.08.2021 15:57
Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin 15'inci katından tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan hayatına son vermişti.

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Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

Eda Nur, canına kıymadan önce ise kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.A. ile Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kızın cansız bedeni önceki gün toprağa verilirken, şüpheli M.A. ve Y.G.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen gün kaldığı otelden alarak Keçiören'deki evine bırakan taksi şoförü Ali Usta ise o sabah şahit olduğu anları anlattı.

Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

"ARAÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİ AĞLIYORDU"
Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, "Taksiye binip Keçiören'e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, 'abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu.

Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

Korkmuş durumdaydı. Sarhoştu. İsmini Tayfun olarak bildiğim otel işletmecisi Eda'yı taksiye bindirdi. Adresi ve telefon numarası verdi bana. 'Keçiören'e götür, bu adrese teslim et' dedi. Daha önce hiç görmemiştik Eda'yı otel bölgesinde.

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