Eda Nur Kaplan’ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”

"ARAÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİ AĞLIYORDU"

Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, "Taksiye binip Keçiören'e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, 'abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu.