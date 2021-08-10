Eda Nur Kaplan'ı evine bırakan taksici konuştu: “Araç içerisinde sürekli ağlıyordu”
Son dakika haberi... Başkent Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen günün sabahı kaldığı otelden alıp Keçiören'deki evine bırakan taksici, yaşananları anlattı. Taksici Ali Usta, Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyledi. Öte yandan Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin 15'inci katından tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan hayatına son vermişti.
"ARAÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİ AĞLIYORDU"
Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, "Taksiye binip Keçiören'e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, 'abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu.
Korkmuş durumdaydı. Sarhoştu. İsmini Tayfun olarak bildiğim otel işletmecisi Eda'yı taksiye bindirdi. Adresi ve telefon numarası verdi bana. 'Keçiören'e götür, bu adrese teslim et' dedi. Daha önce hiç görmemiştik Eda'yı otel bölgesinde.