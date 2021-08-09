Ordu’da heyelan riski! 36 daireli bina boşaltıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

36 DAİRELİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İlçede gün boyunca etkili olan sağanakta, Gölevi Mahallesinde 36 dairenin bulunduğu bir bina tehlikeli hale geldi.

Çevresinde toprak kayması ve istinat duvarındaki hasar nedeniyle bina güvenlik şeridiyle çevrilerek tedbir alındı.

Binadan tahliye edilen vatandaşların bazıları yakın ailelerine yanlarına gönderilirken, bazıları da Öğretmen Evi'ne yerleştirildi.

Ordu İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler bina çevresinde inceleme başlattı.

İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi ile de tedbir alındı.

Derenin üzerinde bulunan köprü güvenlik şeridiyle kapatılarak yaya ve araç geçişi durduruldu.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde ise bazı işyerlerini su basarken, işyeri sahipleri ve belediye ekipleri suyu boşaltmak için çaba harcadı.