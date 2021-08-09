Rize'de yağış sonrası heyelan! Çay bahçesinde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

"KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI"

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak "Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı" dedi.

"ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM"

4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum" diye konuştu.