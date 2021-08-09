96 yaşındaki 'Hüseyin Amca'dan aşı çağrısı: Cesaret insanı aslana galip eder

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğu aşılama kampanyası sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek'in videosunu paylaştı.
AŞIYA DAVET
Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı videoda Gerçek, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti.
"CESARET İNSANI ASLANA GALİP EDER"
Bakan Koca, paylaştığı videoya şu notu ekledi:
"'Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.' 96 yaşındaki Hüseyin amca size ve 84 Milyona sesleniyor."