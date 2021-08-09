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    • Yaşam
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    • 10.08.2021 01:46
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    96 yaşındaki 'Hüseyin Amca'dan aşı çağrısı: Cesaret insanı aslana galip eder

    Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğu aşılama kampanyası sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı video ile vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu. Koca'nın paylaştığı videoda konuşan 96 yaşındaki Hüseyin amca “Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.” ifadeleriyle herkesi aşı olmaya davet etti.

    takvim.com.tr
    Hüseyin amcaya kulak verin

    Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı uygulamaya koyduğu aşılama kampanyası sürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek'in videosunu paylaştı.

    AŞIYA DAVET
    Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı videoda Gerçek, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

    "CESARET İNSANI ASLANA GALİP EDER"
    Bakan Koca, paylaştığı videoya şu notu ekledi:

    "'Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.' 96 yaşındaki Hüseyin amca size ve 84 Milyona sesleniyor."

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