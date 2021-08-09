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    Balıkesir'deki otobüs kazasında 15 kişi öldü! Şoför detayı herkesi kahretti

    Balıkesir- Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

    Kahreden detay

    Manisa'nın Soma İlçesi'nde 6 Ağustos'ta otobüs, TIR'a arkadan çarptı. 9 kişi can verdi, 34 kişi yaralandı.

    Bu olayın acısı sürerken, daha büyük bir acı Balıkesir'den geldi.

    Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü virajı alamayınca, korkulukları parçalayıp takla attı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

    Ancak kaza öncesi yaşanan bir detay yürekleri parçaladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi.

    Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

    Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu.

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    Haberler Yaşam Balıkesir'deki otobüs kazasında 15 kişi öldü! Şoför detayı herkesi kahretti
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