Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



