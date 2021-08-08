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    • Yaşam
    • 09.08.2021 00:33
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    • 09.08.2021 00:33
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    Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Küçük çocuğu taciz eden şüpheli gözaltına alındı!

    Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.

    Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

    Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı
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