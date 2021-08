Emrah Yılmaz yaptığı yardımlar ile dikkat çekiyor

Sosyal medyada tasarladığı kıyafet kombinleri ile beğenilen ve birçok kişinin giyim tarzı konusunda örnek aldığı Emrah Yılmaz, aynı zamanda yaşanan toplumsal olaylara da duyarsız kalmıyor. Sosyal yardımlar konusunda aktif bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen Emrah Yılmaz bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.



EMRAH YILMAZ YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR EDİLİYOR

Fenomenlerin halk genelinde her zaman takip edilen kişiler olduğu için örnek olmaları gerektiğini ifade eden Emrah Yılmaz, bu konuda birçok ünlü fenomene de öncülük ediyor. Gerçekleştirmiş olduğu yardım kampanyaları ile birçok kişiye ilham veren Yılmaz, her zaman bu konuda duyarlılık gösteriyor. Bir taraftan kıyafet tasarım ve kombinleri ile ilgili çalışmalarını devam ettirerek sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Emrah Yılmaz, diğer taraftan vakit bulduğu her an ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım elini uzatıyor. Bu konuda birçok kişi tarafından takdir edilen ünlü fenomen hız kesmeden yardım çalışmalarına devam ediyor. Emrah Yılmaz'ı hiç ummadığınız bir yerde birilerine yardım ederken veya bir yardım kampanyasına destek olurken bulabilirsiniz.



Özellikle şefkat eli insani yardım derneğine bir çok kez yardımda bulunmuştur.



Emrah Yılmaz'ın yapmış olduğu bu önemli çalışmaları gören kişiler onu daha yakından takip etmek istiyorlar.