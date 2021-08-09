Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilge Toker'in babası Hüseyin Toker'den yürek burkan sözler: Mutluluğu uzun sürmedi yavrumun

Toker, kızının tıp eğitimi nedeniyle çok çalıştığını, zor bir süreç geçirdiğini vurguladı.

"MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ YAVRUMUN"

Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Toker, "Bu mesleği intern olarak kısa bir süre önce yapmaya başlamıştı, bundan dolayı da çok mutluydu ama ne yazık ki bu mutluluğu uzun sürmedi yavrumun." dedi.