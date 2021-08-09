Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilge Toker'in babası Hüseyin Toker'den yürek burkan sözler: Mutluluğu uzun sürmedi yavrumun

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında yaşamını yitiren kişilerden 24 yaşındaki tıp öğrencisi Bilge Toker'in, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu ve staj gördüğü Düzce'den memleketi Ayvalık'a gelmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.
Bir dönem Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan baba Hüseyin Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.
"DİPLOMASINI ALMAK KISMET OLMADI YAVRUMA"
Kızının bu yıl 6'ncı sınıfa geçerek intern (ön hekim) olduğunu dile getiren Toker, şöyle konuştu: "Diplomasını almak kısmet olmadı yavruma. İçinde bulunduğumuz yaz döneminde staj çalışmalarına başlamışlardı.