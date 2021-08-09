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    • Yaşam
    • 09.08.2021 14:15
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    • 09.08.2021 14:29
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    Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilge Toker'in babası Hüseyin Toker'den yürek burkan sözler: Mutluluğu uzun sürmedi yavrumun

    Dün sabah saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden yolculardan biri de 24 yaşındkai tıp öğrencisi Bilge Toker'di. Toker'in babası Hüseyin Toker, kızının son sınıf öğrencisi olduğunu ve kısa süre önce intern olarak mesleğe başladığını bu nedenle mutlu olduğunu belirtti. Baba Toker "Mutluydu ama ne yazık ki bu mutluluğu uzun sürmedi yavrumun" yürekleri dağladı.

    AA
    Babadan yürek burkan sözler

    Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında yaşamını yitiren kişilerden 24 yaşındaki tıp öğrencisi Bilge Toker'in, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu ve staj gördüğü Düzce'den memleketi Ayvalık'a gelmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.

    Bir dönem Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan baba Hüseyin Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

    "DİPLOMASINI ALMAK KISMET OLMADI YAVRUMA"
    Kızının bu yıl 6'ncı sınıfa geçerek intern (ön hekim) olduğunu dile getiren Toker, şöyle konuştu: "Diplomasını almak kısmet olmadı yavruma. İçinde bulunduğumuz yaz döneminde staj çalışmalarına başlamışlardı.

        Çocuğum orada çalışıyordu, nöbet tutuyordu. Nöbet durumuna göre, aynı yerde çalıştığı kendisi gibi intern bir kız arkadaşıyla tatil amaçlı Ayvalık'a geliyorlardı. Otobüs kazasında kızım hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı. Bandırma'dan da arkadaşları buraya gelecekti ve burada üç kız arkadaş tatil yapacaklardı ama olmadı."

        Toker, kızının tıp eğitimi nedeniyle çok çalıştığını, zor bir süreç geçirdiğini vurguladı.

        "MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ YAVRUMUN"
        Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Toker, "Bu mesleği intern olarak kısa bir süre önce yapmaya başlamıştı, bundan dolayı da çok mutluydu ama ne yazık ki bu mutluluğu uzun sürmedi yavrumun." dedi.

        "ÇOK HEYECANLIYDI"
        Bilge Toker'in tıp doktoru ablası İlke Toker Önder ise kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu anlattı.

            Çevresindeki herkesin onu çok sevdiğini kaydeden Önder, "Çok ama çok cana yakındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şu anda diyebilecek başka bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

            Genç doktor adayının cenazesi, Ayvalık'ta bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

            NE OLMUŞTU?
            Balıkesir'de dün, OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmişti.
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                Haberler Yaşam Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilge Toker'in babası Hüseyin Toker'den yürek burkan sözler: Mutluluğu uzun sürmedi yavrumun
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