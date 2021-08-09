Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...
Balıkesir'de dün meydana gelen elim otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti., 17 kişi yaralandı. Türkiye, giden canlara ağlarken, kazadan çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu. Öte yandan şoförle ilgili de dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı. İşte yüreğimizi yakan elim kazaya dair son dakika gelişmeleri...
09.08.2021 10:05
- Son Güncelleme: 09.08.2021 10:05
YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞI PAYLAŞTI: ÜZDÜN BENİ KARDEŞİM
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.