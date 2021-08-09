Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞI PAYLAŞTI: ÜZDÜN BENİ KARDEŞİM

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.