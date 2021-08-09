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Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

Balıkesir'de dün meydana gelen elim otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti., 17 kişi yaralandı. Türkiye, giden canlara ağlarken, kazadan çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu. Öte yandan şoförle ilgili de dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı. İşte yüreğimizi yakan elim kazaya dair son dakika gelişmeleri...

09.08.2021 10:05 - Son Güncelleme: 09.08.2021 10:05
Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

Türkiye'nin yüreğini yakan kaza, dün saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.

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Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralındığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ
Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi.

Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs kazasında yürek burkan detaylar! Tıp fakültesi son sınıftaydı...

YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞI PAYLAŞTI: ÜZDÜN BENİ KARDEŞİM
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.

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