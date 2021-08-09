Tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım karşı koyamadım

Annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son veren Eda Nur'un ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği belirtildi. Eda Nur'un yakın arkadaşı S.F. ise "Eda Nur cinsel saldırıya uğradıktan sonra sürekli 'Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım' diyordu" diye konuştu.
Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, önceki gün sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Eda Nur Kaplan kimdir, kaç yaşında? Eda Nur intihar mı etti?
Eda Nur'un intihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdiği belirlendi.