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    • Yaşam
    • 08.08.2021 09:09
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    • 08.08.2021 09:14
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    İzmir’de operasyon! İş yerini silah imalathanesine çevirmiş

    İzmir’in Tire ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Haberin detayları...

    İHA
    İş yerini silah imalathanesine çevirmiş

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesi Yeni Mahalle Uzun Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kuru sıkı tabancaların namlularının değiştirilerek gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 62 ruhsatsız tüfek, 16 kuru sıkından bozma tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesik tüfek ve çok sayıda silah aparatı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili A.K.K., isimli bir şüpheli ise gözaltına alındı.

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