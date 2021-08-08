'Çantamdaki 1 milyon lirayı çaldırdım' dedi üç arkadaşını dolandırdı

İhsan Akarçeşme (39) İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyordu. Arkadaşlarıyla yüksek gelir elde edebileceği bir iş kurmak istedi. Olay günü, kendisine güvenen üç arkadaşından toplam 1 milyon lira aldı. Çantaya koyduğu parayla Fatih'te bulunduğu sırada çantayı çaldırdığını söyleyen İhsan Akarçeşme, Kumkapı Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
HİÇBİR GÖRÜNTÜYE ULAŞILAMADI
Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin çevre güvenlik kameraları incelendi. İhsan Akarçeşme'nin olay günü hırsızlığa uğradığına dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.
Polisler tarafından tekrar karakola çağrılan Akarçeşme, 'Saati karıştırdım' şeklinde ifade verdiği sırada tedirgin davranışlar sergilemeye başladı. Çanta içerisinde parada pay sahibi olduğu belirlenen mağdur Ahmet U., Akarçeşme'nin yalan söylemiş olabileceğini beyan etti.