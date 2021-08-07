Klimada tehlikeye dikkat! Ayarınız bu derecelerde olsun

Sıcak havaların etkisiyle klima kullanımı arttı. Son günlerde klima kaynaklı hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çekildi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım "Aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst ve alt solunum yolları ile akciğerde enfeksiyon gelişimine zemin hazırlıyor. Belirtiler Kovid-19 benzerliği nedeniyle sıkıntı yaratıyor" dedi.
Klimanın ortama toz yaydığını da hatırlatan Dr. Tarım, "Bu durum astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklere neden olabiliyor. Klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek ödem ve yüz felci yapabiliyor.