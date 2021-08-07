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    • Yaşam
    • 08.08.2021 06:40
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    • 08.08.2021 06:44
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    Klimada tehlikeye dikkat! Ayarınız bu derecelerde olsun

    Sıcak havaların etkisiyle Türkiye genelinde klima kullanımında rekor artış yaşandı. Uzmanlar klimaların tehlikelerine karşı uyarılarda bulunurken, "Aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalmak solunum yollarıyla akciğerde enfeksiyon gelişmesine neden oluyor. İdeal sıcaklık 21-23 derecedir" dedi.

    Klimada tehlikeye dikkat! Ayarınız bu derecelerde olsun

    Sıcak havaların etkisiyle klima kullanımı arttı. Son günlerde klima kaynaklı hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım "Aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst ve alt solunum yolları ile akciğerde enfeksiyon gelişimine zemin hazırlıyor. Belirtiler Kovid-19 benzerliği nedeniyle sıkıntı yaratıyor" dedi.

    Klimanın ortama toz yaydığını da hatırlatan Dr. Tarım, "Bu durum astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklere neden olabiliyor. Klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek ödem ve yüz felci yapabiliyor.

        Kas ağrılarına, kas tutulmalarına neden olabiliyor. İdeal sıcaklık 21-23 derecedir, ayrıca ortamların ideal nem dengesi yüzde 40-60 olmalı.

        Bulunduğunuz ortamda nemi sağlamak için 1 bardak su bulundurulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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