Klimada tehlikeye dikkat! Ayarınız bu derecelerde olsun

Klimanın ortama toz yaydığını da hatırlatan Dr. Tarım, "Bu durum astım krizlerinin ortaya çıkmasına ve şiddetli kuru öksürüklere neden olabiliyor. Klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek ödem ve yüz felci yapabiliyor.