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    • 08.08.2021 00:06
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    Van'da zehir tacirlerine operasyon: 43 kilo eroin ele geçirildi

    Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşte detaylar...

    Zehir tacirlerine baskın!

    Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve iş yerine narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON
    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ve İpekyolu ilçesinde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine, her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    EROİN VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonda, narkotik köpekleri 'Thor' ve 'Irmak'ın da katılımıyla arama yapıldı. Aramada evin yakınında 42 kilo 900 gram eroin, iş yerinde ise 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Van'da zehir tacirlerine operasyon: 43 kilo eroin ele geçirildi
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