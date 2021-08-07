Üsküdar'da kediyi tekmeleyerek öldüren şahıs tutuklandı!

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BANA SALDIRDI" SAVUNMASI!

Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.