Üsküdar'da kediyi tekmeleyerek öldüren şahıs tutuklandı!

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BANA SALDIRDI" SAVUNMASI!
Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.
Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı.