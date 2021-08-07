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    • Yaşam
    • 08.08.2021 00:37
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    • 08.08.2021 01:49
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    Üsküdar'da kediyi tekmeleyerek öldüren şahıs tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AJANSLAR
    Kediyi tekmeleyerek öldüren cani tutuklandı!

    Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kediyi öldürdüğü belirlenen Cihan G.'nin (22), Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    "BANA SALDIRDI" SAVUNMASI!
    Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.

    Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta, bir kişinin kediyi işkence yaparak öldürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansımış, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cihan G., gözaltına alınmıştı.

        OLAY
        Olay geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahalle'si Anıt Sokakta meydana geldi.

        Cihan G.(22) isimli kişi sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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        Kediyi tekmeleyerek öldüren cani tutuklandı!
        Haberler Yaşam Üsküdar'da kediyi tekmeleyerek öldüren şahıs tutuklandı!
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