Kazdağları komandolara emanet!

SÜREKLİ DEVRİYE FAALİYETİ

Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarma, ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çok sayıda vatandaşın da devriye görevinde bulunmak için valiliğe başvuruda bulunduğu öğrenildi.





Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Önemli bir orman varlığına sahip olan Balıkesir'de yangınlara karşı alınan önlemler arttırıldı. 2021 yılı içinde, özellikle son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir genelinde yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi. Mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilimizde yangınların meydana gelmesi üzerine çok daha kapsamlı olarak hayata geçirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda il genelinde arozöz ve iş makinelerinin tespiti yapılırken, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makineleri envanteri hazırlandı" denildi.