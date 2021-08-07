Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen 'sopalı şifacı Mala Ali Kürdistani' şimdi de otel ve araçlarda buluşuyor

Mala Ali Kürdistani'nin adına açılan sosyal medya hesabına girenler, burada verilen numaraları aradıklarında randevu ayarlayacak kişilere ulaşıyor. Ancak randevu güven sağlayan kişilere veriliyor. Kürdistani'nin hastalarla araç ve otelde buluştuğu öne sürülürken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
OTEL VEYA ARAÇTA BULUŞUYOR
Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen Mala Ali Kürdistani, sözde tedavisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden İstanbul'da kaydettiği videolarını paylaşıp, hesaplar üzerinden randevu vermeyi sürdürüyor. Son paylaştığı videoda ise 'Various video messages from Turkish İstanbul' yani 'İstanbul'dan çeşitli mesajlar' yazması dikkat çekti.
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Ofisi önünde hala kuyruk var
Videoda uzun süredir kullandığı 'Mala Ali Kürdistani' ismini de değiştirerek kendisine 'Dr. Ali Mahmud Hasan' dediği görüldü. Kalak'ın, sosyal medya üzerinden çok sayıda isim kullandığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre ofisinin mühürlenmesinin ardından Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavilerini dışarıda sürdürdüğü, sosyal medya üzerinden randevulaştıktan sonra sözde tedaviyi olmak için gelen kişilerle araçta ve otelde buluştuğu ifade edildi.