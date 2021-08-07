Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen 'sopalı şifacı Mala Ali Kürdistani' şimdi de otel ve araçlarda buluşuyor





Mala Ali Kürdistani'nin 'sopalı tedavi' için randevu oluşturduğu telefon numaralarına DHA ulaştı. Kürdistani'nin asistanlarının çok temkinli davrandığı dikkat çekti. Arayanları Kürdistani'nin yönlendiren bir kişi DHA muhabirine "Hoca şu anda burada İstanbul'da. Başakşehir'de şu an kimse yok, randevu alanları tedavi etmeye devam ediyor. Randevu defteri var. O defterde ismi olmayanlar hoca tarafından bakılmıyor. Hoca İstanbul'da bazen gelenlere bakıyor, randevu olsa kesin bakar, randevu yoksa bakmaz" dedi.