Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yarattı. Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.
İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti.
Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.
Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.
11 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI YAPILDI
Türkiye genelinde yaşanan sıcak yurdun bir bölümünde yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.