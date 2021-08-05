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    Mala Ali Kürdistani, kendini şifacı olarak tanıttı hastaları sopayla tedavi ettti! Ofisine baskın yapılınca kaçtı

    Mala Ali Kürdistani, kendini şifacı olarak tanıttı. Hastaları sopayla tedavi etmeye başladı! Dün, ofisine baskın yapılınca kaçtı. Ancak kapısında hala şifa bulmak için bekleyenler vardı.

    Acil şifalar

    Iraklı Mala Ali Kürdistani, kendini şifacı IrakMolla Ali Kalak olarak tanıttı. Suudi Arabistan'dan kaçarak soluğu İstanbul Başakşehir'de aldı. Burada ofis açtı, hastaları sopayla tedavi etmeye başladı! Şikayet üzerine polis, salı günü sahtekarın ofisine baskın yaptı. 3 kişi gözaltına alındı.

    Kürdistani ise kayıplara karıştı! Kendi kaçsa da ünü baki kaldı! Dün, ofisinin önünde hala tedavi olmak için bekleyenler vardı. Eşinin bel fıtığını tedavi ettirmek isteyen Nurettin Çiçekli, "Hocaya inanıyorum. İnternete baktık geldik" açıklaması yaptı. Almanya'dan gelen Ahmet Özkaya ise "Hoca için Irak'a gidecektik. Randevu için 25 bin Euro istediler" ifadesini kullandı.

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    Haberler Yaşam Mala Ali Kürdistani, kendini şifacı olarak tanıttı hastaları sopayla tedavi ettti! Ofisine baskın yapılınca kaçtı