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    • Yaşam
    • 07.08.2021 18:03
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    • 07.08.2021 18:19
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    İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz koronavirüs aşısı yapıldı!

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da aşılama verilerini paylaştı. "Mavi kategori için 930.575 hemşehrimiz kaldı" diyen Yelikaya, "İstanbul'da 6 Ağustos itibarıyla 1.doz: 7.757.373, 2.doz: 5.222.057, 3.doz: 772.315 Toplam 13.751.745 doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İşte İstanbul’da yapılan aşı sayısı!

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da aşılamadaki son durumu paylaştı.

    "TOPLAM 13.751.745 DOZ AŞI YAPILDI"
    Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da 6 Ağustos itibarıyla 1.doz: 7.757.373, 2.doz: 5.222.057, 3.doz: 772.315 Toplam 13.751.745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930.575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır." ifadeleri yer aldı.

    TÜRKİYE'DE KAÇ DOZ AŞI UYGULANDI?
    Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 75.841.184 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 41.677.543 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 28.668.478 oldu.

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