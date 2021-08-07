İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz koronavirüs aşısı yapıldı!

TÜRKİYE'DE KAÇ DOZ AŞI UYGULANDI?

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 75.841.184 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 41.677.543 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 28.668.478 oldu.

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