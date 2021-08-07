İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz koronavirüs aşısı yapıldı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da aşılamadaki son durumu paylaştı.
"TOPLAM 13.751.745 DOZ AŞI YAPILDI"
Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da 6 Ağustos itibarıyla 1.doz: 7.757.373, 2.doz: 5.222.057, 3.doz: 772.315 Toplam 13.751.745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930.575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır." ifadeleri yer aldı.