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    • Yaşam
    • 05.08.2021 19:35
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    • 05.08.2021 20:18
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden paylaştı. Tabloya ilişkin açıklama yapan Koca, "Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden paylaştı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

    KOCA UYARDI
    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

    4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı