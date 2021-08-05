Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

KOCA UYARDI

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

