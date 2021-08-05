Antalya'da 'yangınlara müdahale edilmiyor' diyen kadının yalan söylediği ortaya çıktı

Türkiye turistik şehirleri başta olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan yangınlarla mücadele etti.
Son verilere göre kalan 12 yangını da söndürmek için uğraşılırken provokatörlerle de mücadele ediliyor.
Bir yandan sosyal medya provokatörleri bir yandan muhalif medya kuruluşları bir yandan da devlete karşı kışkırtıcı söylemlerle ortalığı karıştırmaya çalışan etki ajanları sahne çıkıyor.
"NEREDESİNİZ SİZ"
Kadının yalan röportajında doğrudan hükümeti hedef alan kadın, "Niye bir şeyin uçağın yok. Manavgat'a Türkiye'ye kaldıracağın uçağın yok. Gündoğmuş yanıyor, Manavgat yanıyor, Kavaklı yanıyor, her yer yanıyor. Neredesiniz siz?" iddiasında bulundu.
Orman yangınlarında yalan röportaj veren kadın bulundu!