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    • Yaşam
    • 05.08.2021 18:03
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    • 05.08.2021 18:31
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    Antalya'da 'yangınlara müdahale edilmiyor' diyen kadının yalan söylediği ortaya çıktı

    Türkiye turistik şehirleri başta olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan yangınlarla mücadele etti. Son verilere göre kalan 12 yangını da söndürmek için uğraşılırken provokatörlerle de mücadele ediliyor. Antalya Manavgat'ta yangınlara hiçbir önlem alınmadığını belirtip devleti hedef alan açıklamalarla röportaj veren kadının yalan söylediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Yalana doymadılar

    Türkiye turistik şehirleri başta olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan yangınlarla mücadele etti.

    Son verilere göre kalan 12 yangını da söndürmek için uğraşılırken provokatörlerle de mücadele ediliyor.

    Bir yandan sosyal medya provokatörleri bir yandan muhalif medya kuruluşları bir yandan da devlete karşı kışkırtıcı söylemlerle ortalığı karıştırmaya çalışan etki ajanları sahne çıkıyor.

    SON PROVOKATÖR MANAVGAT'TAN
    Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Manvgat'ta ortaya çıktı. Antalya Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgeye müdahalenin olmadığını ifade ederek, bağırıp çağırıp ortalığı ayağa kaldırdı.

    "NEREDESİNİZ SİZ"
    Kadının yalan röportajında doğrudan hükümeti hedef alan kadın, "Niye bir şeyin uçağın yok. Manavgat'a Türkiye'ye kaldıracağın uçağın yok. Gündoğmuş yanıyor, Manavgat yanıyor, Kavaklı yanıyor, her yer yanıyor. Neredesiniz siz?" iddiasında bulundu.

    Orman yangınlarında yalan röportaj veren kadın bulundu!

        YALANI ORTAYA ÇIKTI
        Provokatörün yalanı bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından ortaya çıkarıldı. Vatandaş yangına müdahale edilen görüntüleri kayda alarak gerçekleri ortaya koydu. Görüntülerde kadının hemen yanında itfaiye ve yangına müdahale ekipleri olduğu görüldü.
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        Haberler Yaşam Antalya'da 'yangınlara müdahale edilmiyor' diyen kadının yalan söylediği ortaya çıktı