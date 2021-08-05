Antalya'da 'yangınlara müdahale edilmiyor' diyen kadının yalan söylediği ortaya çıktı

Türkiye turistik şehirleri başta olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan yangınlarla mücadele etti.

Son verilere göre kalan 12 yangını da söndürmek için uğraşılırken provokatörlerle de mücadele ediliyor.

Bir yandan sosyal medya provokatörleri bir yandan muhalif medya kuruluşları bir yandan da devlete karşı kışkırtıcı söylemlerle ortalığı karıştırmaya çalışan etki ajanları sahne çıkıyor.