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    • Yaşam
    • 05.08.2021 19:06
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    • 05.08.2021 19:26
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    Başkan Erdoğan söz vermişti! 'Benim varım yoğum o traktördü' diyen Mithat Akça'ya yanan traktörünün yerine yenisi gönderildi!

    Son dakika haberleri... Türkiye yangınlarla boğuşurken devlet de seferber oldu. Yangının en çok etkilendiği bölgelerden olan Antalya Manavgat'ta evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Mithat Akça isimli vatandaş Başkan Erdoğan'dan "Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o" ifadeleriyle traktör istemişti. Başkan Erdoğan gerekli talimatları vererek Akça'nın isteğini gerçekleştirdi. Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım" ifadelerini kullandı.

    Lafla iş yürümüyor icraat

    Türkiye yangınlarla boğuşurken devlet de seferber oldu. Yangının en çok etkilendiği bölgelerden olan Antalya Manavgat'ta evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Mithat Akça'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği 5 günde yerine getirildi.

    Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi.

        BAŞKAN ERDOĞAN ANLATTI: HEMEN TALİMATI VERDİM
        Başkan Erdoğan, dün akşam katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında köylülerin kendisinden traktör talebinde bulunduğunu belirterek, "Oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o' dedi. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat" ifadelerini kullandı.

        Başkan Erdoğan'ın sözünü verdiği 3 traktör, Kalemler Mahallesi'ne bugün ulaştı.

        Mithat Akça, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni traktörüne kavuştu.

        Yangında her şeyini kaybettiğini, sadece canlarının kaldığını vurgulayan Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım, kabul ettim. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" şeklinde konuştu.

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        Lafla iş yürümüyor icraat
        Haberler Yaşam Başkan Erdoğan söz vermişti! 'Benim varım yoğum o traktördü' diyen Mithat Akça'ya yanan traktörünün yerine yenisi gönderildi!