Başkan Erdoğan söz vermişti! 'Benim varım yoğum o traktördü' diyen Mithat Akça'ya yanan traktörünün yerine yenisi gönderildi!

Türkiye yangınlarla boğuşurken devlet de seferber oldu. Yangının en çok etkilendiği bölgelerden olan Antalya Manavgat'ta evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Mithat Akça'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği 5 günde yerine getirildi.
Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı.
BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi.