Başkan Erdoğan söz vermişti! 'Benim varım yoğum o traktördü' diyen Mithat Akça'ya yanan traktörünün yerine yenisi gönderildi!

BAŞKAN ERDOĞAN ANLATTI: HEMEN TALİMATI VERDİM

Başkan Erdoğan, dün akşam katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında köylülerin kendisinden traktör talebinde bulunduğunu belirterek, "Oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o' dedi. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat" ifadelerini kullandı.