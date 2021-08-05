Seher vakti ne zaman? Seher vakti fazileti nedir? Hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin tüm illerinden vatandaşlar merakla sıklıkla seher vakti hakkındaki tüm bilgiler araştırılır oldu. Peki bu saat diliminde hangi dualar edlmeli, hangi ibadetler yapılmalı?
SEHER VAKTİ NE ZAMAN?
Bazı alimler seher vaktini gecenin altıda biri olarak tanımlamıştı. Buna göre, namazı ile imsak vakti arasında kaç saat varsa altıya bölünür ve seher vaktinin zamanı ortaya çıkar. Örnekle anlatacak olursa; 17.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca geriye 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir.
SEHER VAKTİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Gündüze nisbetle gece, gece içinde ise seher vakitleri daha faziletli zamanlardır. Dolayısıyla, cennete nâil olmak isteyen mü'minlerin bu kıymetli fırsatları değerlendirmeleri lâzımdır. Zira Cenâb-ı Hak, âhireti ihmal etmek istemeyen kullarına şu tavsiyede bulunur: "Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar." (İnsan 76/26-27)