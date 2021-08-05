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    • Yaşam
    • 05.08.2021 17:42
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    • 05.08.2021 17:42
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    Seher vakti ne zaman? Seher vakti fazileti nedir? Hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler neler?

    Gündemde Müslüman vatandaşlar sıklıkla Seher vakti ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Türklülere de sık sık konu olan bu zaman dilimi gün içerisinde her gün sorgulananlar arasında yer alıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hangi dua ve ibadetlerin yapılması gerektiğine dair detaylar araştırma konusu oluyor. Peki Seher vakti fazileti nedir? Hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler neler? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Seher vakti ne zaman?

    Seher vakti ne zaman? Seher vakti fazileti nedir? Hangi dualar okunur, yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin tüm illerinden vatandaşlar merakla sıklıkla seher vakti hakkındaki tüm bilgiler araştırılır oldu. Peki bu saat diliminde hangi dualar edlmeli, hangi ibadetler yapılmalı?

    SEHER VAKTİ NE ZAMAN?

    Bazı alimler seher vaktini gecenin altıda biri olarak tanımlamıştı. Buna göre, namazı ile imsak vakti arasında kaç saat varsa altıya bölünür ve seher vaktinin zamanı ortaya çıkar. Örnekle anlatacak olursa; 17.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca geriye 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir.

    SEHER VAKTİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

    Gündüze nisbetle gece, gece içinde ise seher vakitleri daha faziletli zamanlardır. Dolayısıyla, cennete nâil olmak isteyen mü'minlerin bu kıymetli fırsatları değerlendirmeleri lâzımdır. Zira Cenâb-ı Hak, âhireti ihmal etmek istemeyen kullarına şu tavsiyede bulunur: "Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar da önlerindeki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar." (İnsan 76/26-27)

        Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- da şöyle buyurur: "Korkan kimse, geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki, Allah'ın metâı çok pahalıdır. İyi biliniz ki, Allah'ın metâı Cennettir." (Tirmizî, Kıyâmet, 18/2450) Allah Resûlü, bu temsîlî anlatımıyla, dünyada bir âhiret yolcusu olan mü'minlerin, tıpkı savaş zamanında tedbir alan ve böylece zafere ulaşan kimse gibi, vakit kaybetmeden tedbir almasını ve seher vakitlerinden istifâde ederek âhirete hazırlanmasını istemektedir.

        SEHER VAKTİ YAPILACAK İBADETLER

        Vakit kıymetli olunca, onda yapılan ameller de büyük bir kıymet kazanmaktadır. Bunun için seher vakitlerinde namaz kılmak, Kur'ân okumak, zikretmek ve tefekkürde bulunmak gibi ibadetler, son derece faziletli amellerdir.

        Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur: "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202, 203) "Allah, geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulun (Kur'ân okuyuşunu) dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah'ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, namazda Kur'ân okudukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar." (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 17/2911)
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