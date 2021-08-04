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    • 05.08.2021 00:35
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    Şahan Gökbakar Marmaris'te yangın bölgesinden duyurdu: Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var

    Türkiye başta turizm şehirleri olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Devlet ve millet alevlere karşı kenetlenmişken provokatörlerden sahneye çıkıyor. Muğla'nın Marmaris'te orman yangınlarıyla mücadele bölgesinde bulunan Şahan Gökbakar da bu provokatörlere dikkat çekti. Bölgede bulunan provokatörlerin itfaiye ekiplerie müdahale ederek olayları körüklediğini belirten Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Burada provokatör var

    Türkiye başta turizm şehirleri olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Devlet ve millet alevlere karşı kenetlenmişken provokatörlerden sahneye çıkıyor.

    ŞAHAN PROVOKATÖRLERE KARŞI UYARDI
    Yangının başladığı andan itibaren kendi evininde olduğu Muğla Marmaris'te bulunan Şahan Gökbakar bu provokatörlere dikkat çekti.

    Gönüllü kisvesi altından provokatörlerin doluştuğunu ifade eden Gökbakar, provokatörlerin itfaiye ve sahil güvenlik komutanlarına hakaret ettiğini ve olayları körüklediklerini söyledi.

    "PROVOKATÖRLER İTFAİYE EKİPLERİNİN ÜÇ DÖRT TANESİNİ CİNNETE GETİRDİLER"
    Gökbakar, "Buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " ifadelerini kullandı.

        KOMUTANLARA HAKARET EDİYORLAR
        Provokatörlerin evinin arkasındaki ağaçlık alanda dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan. Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." şeklinde konuştu.

        'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'
        Sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü. Burası provokatör dolu. Zaten yangınla uğraşıyroruz bir de bunlarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.

        Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

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        Burada provokatör var
        Haberler Yaşam Şahan Gökbakar Marmaris'te yangın bölgesinden duyurdu: Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var