Şahan Gökbakar Marmaris'te yangın bölgesinden duyurdu: Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var

'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'

Sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü. Burası provokatör dolu. Zaten yangınla uğraşıyroruz bir de bunlarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.

Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum