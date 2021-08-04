Şahan Gökbakar Marmaris'te yangın bölgesinden duyurdu: Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var

Türkiye başta turizm şehirleri olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Devlet ve millet alevlere karşı kenetlenmişken provokatörlerden sahneye çıkıyor.
ŞAHAN PROVOKATÖRLERE KARŞI UYARDI
Yangının başladığı andan itibaren kendi evininde olduğu Muğla Marmaris'te bulunan Şahan Gökbakar bu provokatörlere dikkat çekti.
Gönüllü kisvesi altından provokatörlerin doluştuğunu ifade eden Gökbakar, provokatörlerin itfaiye ve sahil güvenlik komutanlarına hakaret ettiğini ve olayları körüklediklerini söyledi.
"PROVOKATÖRLER İTFAİYE EKİPLERİNİN ÜÇ DÖRT TANESİNİ CİNNETE GETİRDİLER"
Gökbakar, "Buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " ifadelerini kullandı.