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    • Yaşam
    • 04.08.2021 19:20
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    • 04.08.2021 19:21
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    Başkan Erdoğan'dan şehit polis İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Karabağlar'da şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    OLAY
    İzmir'de Yeşillik Caddesi Karabağlar Polis Merkezi önünde, hırsızlık ihbarına giden 35 A 79330 plakalı polis aracı, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yeşillik Caddesi'nden Konak istikametine giden 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı.

    Takla attıktan sonra duran polis otosunda komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile polis memuru İbrahim Okçu sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri aracı keserek iki polisi çıkardı.

    Komiser yardımcısı Şahin, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, polis memuru Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Okçu kurtarılamadı.

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