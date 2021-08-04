Bartın'da muhtarın araçla çarptığı eski muhtar öldü

Yanardağ'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarında bulunan köy ürünlerinin satıldığı yere de çarptı. Hastaneye kaldırılan Cevdet Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Yanardağ ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.