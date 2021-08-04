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    • 05.08.2021 00:46
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    Bartın'da muhtarın araçla çarptığı eski muhtar öldü

    Son dakika haberleri... Bartın’ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ, hafif ticari araçla yol kenarında yürüyen eski muhtar Cevdet Aksu'ya çarptı. Ağır yaralanan Aksu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Muhtarın çarptığı eski muhtar öldü

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ (56), hafif ticari araçla çarptığı eski muhtar Cevdet Aksu (70) hayatını kaybetti.

    Kaza, akşam saatlerinde Bartın Kurucaşile yolu Bozköy Tepesi mevkiinde meydana geldi. Çakrazşeyhler Köyü Muhtarı Mustafa Yanardağ yönetimindeki 74 DA 730 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen komşu Karakaçak köyünün eski muhtarı Cevdet Aksu'ya çarptı.

    150 METRE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA KANLAR İÇİNDE KALDI
    Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen Aksu, kanlar içinde kaldı.

    Yanardağ'ın kontrolünü kaybettiği araç yol kenarında bulunan köy ürünlerinin satıldığı yere de çarptı. Hastaneye kaldırılan Cevdet Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Yanardağ ise tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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