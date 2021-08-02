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    • Magazin
    • 02.08.2021 07:02
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    • 02.08.2021 07:02
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    Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

    Cinsel içerikli mesajlar attığı 12 yaşındaki kızla buluşmaya gidince yakalanıp yargılanan oyuncu Suat Ergin “Kızı 16 yaşında sanıyordum” deyince beraat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Karar, kamu vicdanını zedeleyecek” diye itiraz etti ama davada sonuç değişmedi.

    Kamu vicdanını sızlatan karar!

    35 yaşındaki dizi oyuncusu Suat Ergin, 12 yaşındaki bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu. Ergin, kimliğini gizleyerek, kendisinin 18 yaşında olduğunu belirterek kıza buluşma teklif etti.

    SAHTE PROFİLLE CİNSEL MESAJLAR ATTI
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü oyuncunun sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı. Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. Oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" o mesajlardan bazılarıydı. Oyuncu bu mesajları ailesine söylememesini de tembihledi.



    AĞABEYİ YAKALATTI
    Korkan kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi. Kızın ağabeyi, kardeşinin hesabından oyuncuyla yazışarak buluşma organize edip oyuncuyu yakalattı.


        'BİLECEK DURUMDA DEĞİL'
        Suat Ergin, "Ben kızı 16 yaşında sanıyordum" dedi. Cinsel istismar suçundan dava açılan oyuncu için mahkeme, "Mağdur yaşını 15'ten büyük olarak söyledi. Sanık, mağdurun yaşını bilecek durumda değil" diyerek Ergin'in beraatine karar verdi.

        'BU KARAR İNFİALE NEDEN OLUR'
        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. Sabah'ta yer alan habere göre, sanığın savunmasının suçu değiştirmeyeceğini belirten bakanlık yetkilileri, "Karar kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale neden olacak" diyerek kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ancak üst mahkeme de sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

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