Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

35 yaşındaki dizi oyuncusu Suat Ergin, 12 yaşındaki bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu. Ergin, kimliğini gizleyerek, kendisinin 18 yaşında olduğunu belirterek kıza buluşma teklif etti.
SAHTE PROFİLLE CİNSEL MESAJLAR ATTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü oyuncunun sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı. Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. Oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" o mesajlardan bazılarıydı. Oyuncu bu mesajları ailesine söylememesini de tembihledi.
AĞABEYİ YAKALATTI
Korkan kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi. Kızın ağabeyi, kardeşinin hesabından oyuncuyla yazışarak buluşma organize edip oyuncuyu yakalattı.