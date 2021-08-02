Oyuncu Suat Ergin 12 yaşındaki kızı istismar etti mahkeme beraat kararı verdi!

SAHTE PROFİLLE CİNSEL MESAJLAR ATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak Suat E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü oyuncunun sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı. Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. Oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Biz bizeyiz. Takılırız sabaha kadar. Heyecanlandım" o mesajlardan bazılarıydı. Oyuncu bu mesajları ailesine söylememesini de tembihledi.