Ali Atalı’dan İstanbul’a Camekan Coffee & Roastery

Ankaralıların gönlünde taht kuran Camekan Coffee & Roastery'nin İstanbul'da da açılma fikrinin yine müşterilerinden geldiğini söyleyen Atalı, bu anlamda bizi yarı yolda bırakmayan ve her daim arkamızda duran Ankaralılara teşekkürü borç bilirim diyerek Camekan Coffee & Roasteryden bahsetti. "1500 metre karelik alana kurulması planlanan kafe, nezih, ferah ve konforlu bir atmosfer yaratmak üzere tasarlandı." diyen Atalı, bu anlamda ilk farklılığı gerçekleştireceklerini söyledi. Çünkü İstanbul'daki kafelerin genelde dar alanda kurulduklarını ve bunun ortamı huzur ortamı olmaktan çıkarıp bir kaos ortamına dönüştürdüğünü söyledi. Henüz proje aşamasındaki kafenin Ankara'dakinden farklı olmayacağını bu anlamda Ankara'da sundukları hizmeti anlatmanın doğru olacağına değinen Atalı, bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayacağız diyerek sözlerini sürdürdü.

ÇOCUK DOSTU KAFE HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK

Bir kafeden çok huzur ortamı sağlayan, aile, eş, dost ,iş arkadaşları ve çocuklarınızla keyifli saatlerinizin adresi olacak mekan hakkında konuşan Atalı, özellikle çocuk dostu bir işletme olduklarının altını çizdi. Annelerin buna ihtiyacı var diyerek, onların üzerindeki yükü almayı hedeflediklerini söyleyen Atalı, bu anlamda çalışanlarının da çok özverili olduklarını belirtti.

Misafirlerine müşteri anlayışıyla yaklaşmadıklarını, onlara ev sıcaklığını hizmet ilkesiyle birleştirerek sunduklarını söyleyen Atalı, "Camekan Coffee & Roastery, kapıdan girdiğiniz an sizi kucaklayan bir hizmet vermektedir diye belirtti". Bu anlamda çalışanlarının da çok dikkatli olduklarını anlatan Atalı, Ankara'da bu konuda hep olumlu dönütler aldık, inşallah İstanbul'da da bu geribildirimler aynen devam edecek " diyerek hizmet kalitesinde en ufak bir değişiklik olmayacağının sözünü verdi.

Aynı zamanda butik toplantılarınızda da hizmet vereceklerini söyleyen Atalı, günümüz dünyasında insanları bir araya getiren organizasyonların önemine değinerek bunları en güzel şekilde gerçekleştirmenize yardımcı oluyoruz diyerek toplu hizmetlere de açık olacaklarını söyledi.

Türk ve Dünya mutfağının harmanlandığı eşsiz lezzetler, taze ve sağlıklı içecekler ve muhteşem yorumlanmış tatlılar eşliğinde geçireceğiniz keyifli akşamların yanında kahve molalarınıza da eşlik edeceğiz diyen Atalı, özellikle kahvelerinin özel seçim kahve çekirdeklerinin, farklı demleme yöntemleriyle demlenip, taptaze sunulduğunu belirtip "Kahvelerimizin kokusuna bağımlı olacaksınız "diyerek iddialı olduklarını belirtti. Kahvelerde al-götür imkanı da sunduklarını belirten Atalı, bu anlamda da farkımızı göreceksiniz diyerek kahve sunumlarının da fark yarattığını hatırlatmadan geçmedi.

Çalışan sayısı ve çalışanların nitelikleriyle de bambaşka olduklarını söyleyen Atalı,"Hiç bu kadar çok çalışanı birada görmediğinize eminiz" diyerek esprili bir dille neredeyse her misafire bir çalışan düşecek şekilde planlama yaptıklarını ve bunun hizmet ilkelerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Bizim için önemli olan misafirlerimizdir, ve inancımıza göre hizmette tasarruf olmaz diyen Atalı, misafirlere verdikleri değeri vurguladı.

Geniş ve ferah bir mekanda, sınırsız hizmet ilkesiyle yola çıkacak olan Camekan Coffee & Roastery, İstanbulluların popüler mekanı olmaya aday bir mekan.