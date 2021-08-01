SON DAKİKA: Konya'da katliam! 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun hakkında son dakika kararı

Konya'da iki aile arasında 11 yıldır devam eden kavga sonrasında 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında Türkiye genelinde yakalama kararı çıkartıldı.
Daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olan zanlının olayda kullandığı kiralık aracı terk edip kaçtığı ilçe yakınlarında hassas burun köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Katilin olay anında giydiği tişört ile çekilen fotoğrafı da eşinin cep telefonunda buldu.
7 kişinin öldürüldüğü Konya'daki vahşetin yankıları sürerken, olayın failini yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde aynı aileden 4'ü kadın 3'ü erkek 7 kişiyi öldüren katil zanlısının kimliği evdeki güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilmişti.
Buna göre katil zanlısının 2,5 ay önce Dedeoğulları ile kavga etmesi nedeniyle tutuklanan Ayşe Keleş'in kardeşi ve halen tutuklu bulunan Lütfi Keleş'in kayınbiraderi olan Mehmet Altun (33) olduğu belirlenmişti.