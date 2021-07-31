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    • 01.08.2021 00:21
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    Bir yangın da Samsun'da! 7 hektarlık alan zarar gördü

    Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Samsun'nun Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

    İHA
    Bir yangın da Samsun'da!

    Samsun'nun Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

    7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

    Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    "SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
    Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

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