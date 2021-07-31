Bir yangın da Samsun'da! 7 hektarlık alan zarar gördü

Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.