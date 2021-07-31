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    • Güncel
    • 01.08.2021 06:54
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    • 01.08.2021 06:54
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Hafta boyu kavrulacağız | 1-5 Ağustos

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde hafta boyunca Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olacağı belirtildi. Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılan sıcaklara karşı vatandaşlar uyarılırken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyede bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteorolojiden çok kritik uyarı! Hafta boyu kavrulacağız

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            SİNOP °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BAYBURT °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Hafta boyu kavrulacağız | 1-5 Ağustos