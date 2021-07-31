HAVA DURUMU | Meteorolojiden çok kritik uyarı! Hafta boyu kavrulacağız | 1-5 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.