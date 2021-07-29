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    • Yaşam
    • 29.07.2021 10:53
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    • 29.07.2021 10:57
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    SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde flaş gelişmeler! Abdulhamid Uzbek'e tüfekle çekilen fotoğraflar soruldu

    Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda işlenen ve tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleten Büyükşen cinayetinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Metin ve Nejla Büyükşen çiftini öldürmekten tutuklanan 39 yaşındaki Abdulhamid Uzbek 'e tüfekle çekilmiş fotoğrafları soruldu. Birlikte çobanlık yaptığı A.Y.’nin kendisine iftira attığını ileri süren Uzbek,  “Konya’da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım ve hiçbir olaya da karışmadım. Bana iftira atılıyor. Fotoğrafları da İsmail çekti. Amacı neydi bilmiyorum” dedi.

    Büyükşen cinayetinde o fotoğraflar soruldu

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

    Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

    TÜFEKLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SORULDU
    Abdulhamid Uzbek ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Uzbek'e, beraber çobanlık yaptığı A.Y.'nin ifadesi doğrultusunda bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfeklerle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. İddiaları kabul etmeyen Uzbek, "Tüfeklerle birlikte fotoğrafımızı İsmail çekmişti. İsmail tüfeklerle seni çekeyim dedi ve çekti. Amacı neydi bilmiyorum. A.Y.'yi tanıyorum. 13 ay birlikte çalıştık. Oda benim gibi çobanlık yapardı. İfadesinde söylediği gibi ben kimseyi bıçaklamadım.

        Ben Konya'da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım. Benim hakkımda neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda herhangi bir husumette bulunmamaktadır. Ben Abdullah Başdemir'in yanından maaşı az bulduğum için ayrıldım. A.Y. ile kavgalı ayrılmadık. Hakkımda bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmadı. Ben herhangi kimseye zarar vermedim, öldürmedim. Bana iftira atılmaktadır. Böyle bir şeyi yapmam söz konusu değildir." dedi.

        4-5 ADET KAÇAK HAT KULLANMIŞ
        Abdullah Uzbek'in Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde 3 farklı telefon ve 4-5 adet kaçak hat kullandığı tespit edildi. Uzbek bu hatları kullanması için yakınlarının ve çalıştığı çiftlikm sahiplerinin verdiğini ileri sürdü. Uzbek'in kullandığı hatlarla ilgili HTS çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Uzbek'in sosyal medya hesapları da inceleme alındığı belirtildi.
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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde flaş gelişmeler! Abdulhamid Uzbek'e tüfekle çekilen fotoğraflar soruldu