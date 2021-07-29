SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde flaş gelişmeler! Abdulhamid Uzbek'e tüfekle çekilen fotoğraflar soruldu

Ben Konya'da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım. Benim hakkımda neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda herhangi bir husumette bulunmamaktadır. Ben Abdullah Başdemir'in yanından maaşı az bulduğum için ayrıldım. A.Y. ile kavgalı ayrılmadık. Hakkımda bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmadı. Ben herhangi kimseye zarar vermedim, öldürmedim. Bana iftira atılmaktadır. Böyle bir şeyi yapmam söz konusu değildir." dedi.