Kendisini 'Cinsel Terapist ve Aile Yaşam Koçu Üroloji Uzmanı Dr. Beyza Kendirci' diye tanıttı! ABD'li hemşire çıktı

Sabah'ın haberine göre; Beyza Kendirci, kendisini Terapist ve Aile Yaşam Koçu Üroloji Uzmanı doktor olarak tanıtıyordu. Genç kadın, İstanbul'da özel bir üniversiteden mezun olduğunu gösterir diploma ile Beşiktaş'ta bir hastanede çalışmaya başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan doktor, kısa sürede ününe ün kattı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde bir ihbarcı Kendirci'nin diplomasının sahte olduğunu belirtip, mezun olduğu üniversiteye ihbarda bulundu.