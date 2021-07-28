SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde kan donduran detaylar! Azmettirici Abdullah Başdemir'den sevgilisine: Canını sıkanları öldürttüm

'DÜŞMANLARINI ÖLDÜRMESİ İÇİN 100 BİN TL TEKLİF ETMİŞ'

Abdullah Başdemir'in düşmanlarını öldürmesi için kendisine 100 bin TL teklif ettiğini ifade eden Uzbek, "İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Bende sakat bir kızımın olduğunu bu nedenle öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi.