Müge Anlı ile gündeme düşmüştü! Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra Büyükşen konuştu: Hakkımı helal etmiyorum

"AYRILIKLAR VE KAVGALAR OLDU"

3 yıl boyunca ister istemez kardeşleri arasında ayrılıklar yaşadığını hatırlatan Osman Büyükşen, ''Olaydan sonra, bir süre kardeşlerimle beraber olmaya çalıştım; ama ister istemez içimdeki şüpheler, cinayet çözülemediği için daha da arttı. Ayrılıklar oldu, kavgalar oldu. Büyük zan altında kalan kişiler ve aileler oldu. Bu süreç herkes için çok zordu. Bir evlat olarak bizim acı yaşamamız, öfke yaşamamız diğer kişilerden daha da fazlaydı. Bundan sonraki süreçte yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Anne ve babamızın katillerinin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız'' dedi.



"İTİRAFLA OLAY TESCİLLENMİŞTİR"

Kiralık katillerin 300-400 metre ilerideki evde cinayeti işleyeceklerinin ortayı çıktığını belirten Büyükşen, şöyle konuştu:



''Süreçti ilgili dosyada gizlilik kararı olduğu için bazı detayla hala bizimle paylaşılmadı. Fakat bizim evimizin 300-400 metre uzaklıktaki bir evde işlenmesi düşülen cinayet adres veya ev tarifinin yanlış yapılması ya da yanlış anlaşılması nedeniyle o gün o saatlerde anne ve babamın içerisinde bulunduğu eve girip, normalde başka bir anne ve babayı öldürecekken anne ve babamı öldürüyor. Bu olay uzun bir süredir araştırılmakta, teknik takip yapılmakta ve bunun nihayetinde bir itirafla bu olay tescillenmiştir.''





"KATİL VE AZMETTİRENLER NET BİR ŞEKİLDE BELLİDİR"

Büyükşen, katil ve azmettirenlerin belli olduğunu ve artık bu olayla ilgili sosyal medyada spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti. Büyükşen, ''Ben, birisi katil olsun istemedim. Şu aileden katil çıksın istemedim, bu kişi katil olsun istemedim. Ben sadece şunu söyledim; anne ve babamın katili kimse o kişi ortaya çıksın istedim. Olay çok nadir rastlanan bir sebep, cinayet sebepleri arasında bir kiralık katilin başka bir adrese girip anne ve babayı girip öldürmesi belki de en son az düşünülecek sebeplerden bir tanesidir. Belki buna inanamadıkları için belki de bazı çıktığımız programlarda, bazı sebeplerden daha fazla cinayet sebebi olabileceğini düşündükleri için buna inanmayabilirler. Ama şu olay net ki, jandarma teknik takibiyle, itirafıyla netleşmiş durumdadır. Katiller ve azmettirenler net bir şekilde bellidir'' şeklinde konuştu.