Müge Anlı ile gündeme düşmüştü! Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra Büyükşen konuştu: Hakkımı helal etmiyorum

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nin çözülmesinin ardından olayın yankıları sürüyor.
Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
SALDIRIDAN SAĞ KURTULAN BÜŞRA BÜYÜKŞEN KONUŞTU
Saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen, yaşananların ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Büyükşen, olayın başından itibaren yaşananları doğru olarak anlattığını, ancak birçok kişinin kendisine inanmadığını belirtti.
Büyükşen, ''Ben en başımdan beri yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım; ama katil, bırakın annemle babamı, bizim köyle alakası olmayan, bağlantısı olmayan bir insan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, hatırlamaya çalıştım. Ancak buna rağmen olayın çözülmüş olması mucizevi bir şey" dedi.
3 yıldır baskı altında olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadığını belirten Büyükşen, ''Bu 3 yıl benim için çok zor geçti. Baskı altındaydım. Bana, 'Sen çok film izliyorsun' diyenler oldu, 'Tutturdun bir türküyü' diyenler oldu.' Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat' diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'Konuş' diyen insanlar oldu. 'Keşke sende ölseydin', diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sosyal medyada bile bana hakaret ve küfredip, insanlık dersi vermek isteyenler oldu. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum'' diye konuştu.