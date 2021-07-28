Adana'da hareketli gece! Kaçmak isterken bileği kırıldı

Adana'da hırsızlık için girdiği evden kaçmak isterken bileği kırılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi bir kişinin vatandaşlarca yakalandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi C.O'nun bileğinin kırıldığını tespit edince olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi.

Ekipler yaptıkları araştırmada, ev sahipleri tarafından fark edilen şüpheli C.O'nun kaçmak için bahçe duvarından atlayınca bileğini kırdığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.O. polis eşliğinde Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekibince evde inceleme yapıldı.