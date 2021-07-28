Gamza Açar iş görüşmesine gittiği otelde 5. kattan itilerek hayatını kaybetti! İddianamede ortaya çıktı: İğrenç şantaj...

Ankara'da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam'da bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandıran şüpheli Rıza D. ve kardeşi Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında, şüphelilerin benzer suçlara karışıp karışmadığını da araştırdı.

Hürriyet'in haberine göre; yapılan incelemede şüphelilerin, 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rıza D. ve Mehmet D. hakkında 2019 yılında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj' gibi suçlardan iddianame düzenlendiği belirlendi.