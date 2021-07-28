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    • Yaşam
    • 28.07.2021 09:28
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    • 28.07.2021 09:28
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    Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu! Yer: İstanbul

    İstanbul Küçükçekmece'de bir dükkanda işe başlayan kişi, iş başı yaptığı günün ertesinde kasayı patlattı. Dükkanda kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, kasadan bin TL alarak kaçtı.

    Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

    Küçükçekmece'de bir gün önce işe başladığı iş yerinin kasasını soyan adam güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işe bir gün önce başlayan adam, dükkanda kimsenin olmadığı zaman dilimini fırsat bilerek harekete geçti. Kasanın yanına giden çalışan, içinde bulunan bin TL 'yi aldı. Daha sonra paraları arka cebine koyan adam kaçtı. Hırsızlık anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu! Yer: İstanbul