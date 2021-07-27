Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Temmuz 2021

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Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu...
Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Sefa Carlos...
Ebru ile Mahmut Yalvaç'ın fıstıkları Derin Yalvaç (üstte) ve Duru Yalvaç (allta)...
Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu...
Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Sefa Carlos...
Ebru ile Mahmut Yalvaç'ın fıstıkları Derin Yalvaç (üstte) ve Duru Yalvaç (allta)...