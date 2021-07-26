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    Antalyalı iş insanı 180 metreden ölüme uçtu

    Antalyalı iş adamı Cengizhan Tutka, motosiklet tutkunuydu. Ancak bu tutku onun ölümüne neden oldu. Tutka, Sazak Koyu-Adrasan yolunda bir araca yol verirken feci şekilde hayatını kaybetti

    1180 metreden ölüme uçtu
    Feci kaza önceki gün saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. İş insanı Cengizhan Tutka, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, yönetimindeki 07 K 6242 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi.

    Motosiklet, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekipler, Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımıyla Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından ambulansla hastaneye gönderildi.



    Ancak 36 yaşındaki Tutka hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengizhan Tutka'nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

    Oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Tutka'nın cenazesi defnedilmek üzere Kemer'e götürüldü.



    İŞTE BABANIN YIKILDIĞI AN
    Talihsiz gencin babası cenazeyi alırken güçlükle ayakta durabildi.

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