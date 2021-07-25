Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı: 1 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Mahallesi mevkiinde yaşandı.
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
Eskişehir'den Bursa'ya giden Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı çelik sac yüklü TIR'ın gaz pedalı iddiaya göre takılı kaldı.
Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki Çelik sac makaraları keskin virajdan döndüğü sırada yola düştü. Düşen çelik makaralardan biri, bu sırada karşı yönden gelen Müslüm Kaptan yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı.
Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.