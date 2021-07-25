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    • Yaşam
    • 26.07.2021 01:53
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    • 26.07.2021 01:55
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    Adıyaman'da ailesini rehin alan şahıs polise zor anlar yaşattı! Annesini, eşini ve beş çocuğunu...

    Adıyaman’da bir şahıs annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı. Polise zor anlar yaşatan şahıs gözaltına alındı. Rehinelerin durumunun iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları öğrenildi. İşte detaylar...

    İHA
    Ailesini rehin alan şahıs şehri karıştırdı!

    Adıyaman'da ailesini rehin alan şahıs polislere zor anlar yaşattı.

    ANNESİNİ EŞİNİ VE 5 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI
    Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla mahallesi 1507 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı.

    Çığlık seslerinin duyulması üzerine sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi.

    POLİSLER OLAY YERİNE GELDİ
    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehinler hızla dışarıya koştu.

    Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti. Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi.

        AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
        Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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