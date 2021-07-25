Adıyaman'da ailesini rehin alan şahıs polise zor anlar yaşattı! Annesini, eşini ve beş çocuğunu...

Adıyaman'da ailesini rehin alan şahıs polislere zor anlar yaşattı.
ANNESİNİ EŞİNİ VE 5 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla mahallesi 1507 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı.
Çığlık seslerinin duyulması üzerine sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi.
POLİSLER OLAY YERİNE GELDİ
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehinler hızla dışarıya koştu.
Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti. Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi.