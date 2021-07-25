Adıyaman'da ailesini rehin alan şahıs polise zor anlar yaşattı! Annesini, eşini ve beş çocuğunu...

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.