Sahibinin kurşunlanması üzerine panikleyen köpek herkesi duygulandırdı (Yaşam haberleri)

TEBRİK ÇILGINLIĞI

Kurban Bayramı'ndan önce arife günü yakınlarını kaybeden herkes mezarlıklara akın ederek mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde de mezarlık yakınında bir vatandaş, baloncudan balon istedi. Baloncu Sait Kocakaya da "Çocuğunu gönder" cevabını verince, kadın "O gelemez mezarda" ifadelerini kullandı. Balonu alan kadın balonu çocuğunun mezarının başına bağladı. İşte o baloncu Sait Kocakaya, tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Almanya'dan dahi yüzlerce tebrik telefonu aldığını söyleyen Kocakaya, "Üç gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bazı müşteriler gelip balon istiyor, parayı tezgaha bırakıp balonu almadan gidiyor. Bazıları, tezgahımdaki balonların hepsini almak istiyor. Çok özel günler yaşıyorum" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK.