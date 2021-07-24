Sahibinin kurşunlanması üzerine panikleyen köpek herkesi duygulandırdı (Yaşam haberleri)

Gaziantep'te dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz, ticari bir araçtan açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçtı. Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durmaz'ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı.
MARKETTE TACİZ
İstanbul Taksim'de Nazlı İrem K. alışveriş yapmak için bir markete girdi. O sırada İsrail uyruklu Elkarem K., adlı tacizci, kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü. Gözaltına alınan tacizci, serbest bırakıldı.
TEHLİKELİ YOLCULUK
Konya'da 3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.