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    Sahibinin kurşunlanması üzerine panikleyen köpek herkesi duygulandırdı (Yaşam haberleri)

    Sahibinin kurşunlanması üzerine panikleyen köpeğin hareketleri, herkesi duygulandırdı. Dogo cinsi köpek, sahibinin cansız bedeni başından uzun süre ayrılmadı. Sonunda polislerin su verdiği can dostu, belediyele teslim edildi.

    Canı gitti!

    Gaziantep'te dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz, ticari bir araçtan açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçtı. Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durmaz'ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı.

    MARKETTE TACİZ
    İstanbul     Taksim'de Nazlı İrem K. alışveriş yapmak için bir markete girdi. O sırada İsrail uyruklu Elkarem K., adlı tacizci, kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü. Gözaltına alınan tacizci, serbest bırakıldı.

    TEHLİKELİ YOLCULUK
    Konya'da     3 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.

        ŞOK EDEN SAVUNMA
        Mersin'de         Fethiye Toprak ve Nebahat Gülmez'in aracıyla çarpıp ölümüne neden olan sürücü emekli albay Zekeriya Suna, ifadesinde ilginç bir iddiada bulundu. Suna'nın kazada hayatını kaybeden kadınlar için, 'İntihar ettiler' dediği öğrenildi. Suna'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Toprak'ın kızı kızı Ayşe Parlak, "İntihar ihtimali yok. İkisi de inançlı insanlardı" dedi. BULUT YAMANDAĞ.

        ÇOK KIZGIN
        Waffle         yemek için gittiği restoranda önlük giydikten sonra mutfağa girerek video çeken oyuncu Ümit Erdim, bir süre sonra kendisini firmanın reklam yüzü olarak billboardlarda gördü. Erdim restoran sahibinden şikâyetçi oldu. Savcılık, Ümit Erdim'in resmini kullanarak izinsiz reklam yapan işletme sahibi hakkında dava açtı. Davada işletmeci beraat etti. Bu durum nedeniyle Erdim isyan etti.

        BORNOVA'DA SON
        İstanbul         Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.. Ekipler, kameralardan takibe aldıkları aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı yakınında önünü kesti. Araçta bulunan Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G. (19) gözaltına alındı. Şüphelilere polis tarafından kimlik sorgusu yapılırken, Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.'nin 'kasten öldürme' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Zanlıların bulunduğu otomobilde çanta içerisinde 80 bin lira ele geçirildi.

            TEM OTOYOLU'NU KAPATAN KAZA
            Düzce'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu'nda dün 16.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Mehmet Ali Işık yönetimindeki 24 EU 289 plakalı TIR, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 2 saat ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

            ANTALYA'DA 5 YILDIZLI SKANDAL
            Antalya'nın             Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptıran 50'nin üzerinde aile, tatil hayaliyle geldiklerinde içeri alınmadı. Otel yönetimiyle görüşüp mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen mağdurlar, durumu sosyal medyada paylaştı. Otel sahibi Ali Kavlak, mağduriyetin bir seyahat acentesinden kaynaklandığını, uyarılarına rağmen acentenin satış yaptığını, hem kendilerini hem de tatilcileri mağdur ettiğini öne sürdü. Ancak mağdurlar otel sahibinin suçlu olduğunu iddia etti.

            AZMİN ZAFERİ
            Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi İlyasoğlu, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Elis Yıldız'ın yardımlarıyla birçok zorluğu aşan İlyasoğlu, Yıldız Kadınlarda ilk dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Milli güreşçi, Budapeşte'deki şampiyonada ilk maçında ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup etmişti. İlyasoğlu, "5 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Hayatımın en mutlu anlarını yaşadım. Gerçekten bayrağımızı zirveye çıkarttığım için çok ama çok gururluyum" dedi.

                SİNOP'TA PITBULL MİDİLLİYE SALDIRDI
                Sinop'un Türkeli ilçesinde Alparslan Atılgan'ın bahçesinde bulunan midilli, iddiaya göre ilçede M.Ş.'ye ait pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Ağzından ve çenesinden yara alan midillinin sahibi Alparslan Atılgan, olay sonrası M.Ş.'den davacı oldu.

                KEPÇELİ KONVOY
                Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kepçe operatörü Davut Bakış'ın düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu. Bakış'ın meslektaşları kepçelerini süsleyip yöresel kıyafetlerini giyip kepçe operatörü damada sürpriz yaptı. Damadın arkadaşları kepçeleriyle konvoy oluşturup gelinin saçını yaptırdığı kuaför salonuna gitti. Ardından iş makineleri yol boyunca ilgi odağı oldu. Davut Bakış, "Bana da büyük sürpriz oldu. Arkadaşlarım çok özel bir konvoy yaptı. Heyecanım daha da arttı. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

                TEBRİK ÇILGINLIĞI
                Kurban                 Bayramı'ndan önce arife günü yakınlarını kaybeden herkes mezarlıklara akın ederek mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde de mezarlık yakınında bir vatandaş, baloncudan balon istedi. Baloncu Sait Kocakaya da "Çocuğunu gönder" cevabını verince, kadın "O gelemez mezarda" ifadelerini kullandı. Balonu alan kadın balonu çocuğunun mezarının başına bağladı. İşte o baloncu Sait Kocakaya, tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Almanya'dan dahi yüzlerce tebrik telefonu aldığını söyleyen Kocakaya, "Üç gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bazı müşteriler gelip balon istiyor, parayı tezgaha bırakıp balonu almadan gidiyor. Bazıları, tezgahımdaki balonların hepsini almak istiyor. Çok özel günler yaşıyorum" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK.

                    178 BİN DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 178 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 249'ar lira, 8 bilenler 239'ar lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

                    MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR

                    GÖZ BEBEKLERİ
                    Antalya'da                     yaşayan Fatma-Fatih Orhan çifti ilk çocukları Hasan Eymen'i 6 yıl önce Serebral Palsi yani beyin felci hastalığından kaybetti. Çift, acı olaydan aylar sonra ikiz kızları olacağını öğrendi. Ancak 2016'da doğan kızları Elif Ada ve Amine Elif de aynı hastalığa sahipti. Aylarca yoğun bakımda kalan tek yumurta ikizleri hayata sımsıkı sarılarak aileye tarifi imkansız bir mutluluk verdi. Anne Orhan, "Rabb'im bize güç kuvvet verdiği sürece biz hep ellerini tutacağız" dedi.

                        PARK ŞU İŞE!
                        İstanbul'da                         yaşayan radyolog Nevit Dilmen, önceki gün Beykoz'daki Poyrazköy Tabiat Parkı'na gitti. Yürüyüş yaparken ağaçlara sarılı şeritleri fark etti. Önce şeritleri teker teker söktü, ardından "Doğaya bırakılan plastik çöpleri topladım" dedi. Ancak o şeritler, 8 Ağustos'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların kaybolmaması için çekilmişti! Nevit Dilmen'in bantları sökmesi üzerine antrenman yapan birçok sporcu yolunu kaybetti! Şampiyonanın sponsoru, "Yarıştan sonra tüm şeritler toplanacak" dedi.

                        BABA İSYAN
                        İngiltere'yi                         terk ederek eşi Prens Harry ile ABD'de yaşayan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, yine harekete geçti. Torunlarını göremediğini ve bu şekilde devam ederse Prens Harry'i ve kızını mahkemeye vereceğini söyledi. Thomas Markle, daha önce de kızının oturduğu evin kapısına kadar giderek torunlarını görmek istemişti.
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                        Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye 'Maraş' tepkisi!
                        Haberler Yaşam Sahibinin kurşunlanması üzerine panikleyen köpek herkesi duygulandırdı (Yaşam haberleri)