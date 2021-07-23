Gaziantep'te iki aile arasında kavga! Damda çay içen komşu vuruldu

"ÇAY İÇTİĞİM SIRADA SAÇMALAR İSABET ETTİ"

Kavganın bir anda çıktığı belirten Adil Ateş, yaşadıklarını anlattı.

Damda çay içtiği sırada vücuduna saçmaların isabet ettiğini aktaran Ateş, "Yani bayram günü olmaması gereken şeyler. Bu saçmalar çocuğuma da gelebilirdi. Komşularımın çocuklarının yüzüne falan da isabet edebilirdi. Bunun sorumlusu kim. Bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Kendi evimizin damında rahatça oturamayacaksak nerede oturacağız. Çay içtiğim esnada bir anda kıyamet koptu. Mermiler sıkılmaya başladı. Bende o ara çocuklarımı toparlayayım derken 2 saçma bana geldi. Vücuduma isabet edince kan gelmeye başladı. Hafif bir yanma hissettim. Hastanede saçmalar çıkarttılar. Ne olduysa her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.