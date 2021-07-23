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    • Yaşam
    • 24.07.2021 00:26
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    • 24.07.2021 00:28
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    Düzce'de 3 kardeşin arazi kavgası: 2 ölü

    Son dakika haberleri... Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş ederek öldürdü.

    AA
    Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü!

    Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı.

    İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.

    KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI
    Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.

    Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

    2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.

    Soruşturma sürüyor.

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