Düzce'de 3 kardeşin arazi kavgası: 2 ölü

Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı.
İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.
KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.
Soruşturma sürüyor.