SON DAKİKA: TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi





Edinilen bilgilere göre, Boludağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Y.'nin kullandığı 34 DLY 974 plakalı otomobil, seyir halindeyken yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan Abdullah B.'in kullandığı 34 HG 4729, Yücel Y'nin kullandığı 34 ZF 1720 ve Vedat E.'in kullandığı 34 PN 1641 plakalı araçlar çarpıştı.