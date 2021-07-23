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    Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine gidecek

    Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Caddeler göle dönerken, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine gidecek. Erdoğan'ın Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunacağı ve Pazar gününe kadar bölgede kalacağı belirtildi.

    Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu.

    Fındıklı'da dereler taştı, yollar kapandı, sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin su bastığı ilçede mahsur kalanlar kurtarıldı. Artvin de Arhavi ilçesine bağlı Kapisre Deresi taştı.

    Bazı araçlar suya kapılarak sürüklenirken, çok sayıda binanın zemin katını su bastı. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar, AFAD, JAK ve AKUT ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde 1,5 metre su birikintisi oluştu.

    1 KİŞİ KAYIP
    Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşın kayıp olduğu ve arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYE GİDİYOR
    Başkan Recep Tayyip     Erdoğan, bugün sel bölgesine gidecek. Erdoğan'ın Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunacağı ve Pazar gününe kadar bölgede kalacağı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine gidecek