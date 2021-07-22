İstanbul Şile'de denize girmek bugün de yasak!

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

3 KİŞİ HALA BULUNAMADI

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.