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    • Yaşam
    • 23.07.2021 00:25
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    • 23.07.2021 00:27
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    İstanbul Şile'de denize girmek bugün de yasak!

    İstanbul'un Şile ilçesinde sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için yarın da gün boyu denize girmek yasaklandı.

    Şile'de denize girmek bugün de yasak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre olacağı tahmin edildi.

    Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

    3 KİŞİ HALA BULUNAMADI
    Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

    Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

    Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

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