Son dakika haberi: Rize ve Artvin sele teslim oldu! Çok sayıda araç suya sürüklendi ev ve iş yerlerini su bastı
Son dakika haberine göre Rize genelinde önceki gün etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından, kent devam eden sağanakla birlikte yeniden sele teslim oldu. Artvin'de de sağanak sele dönüştü çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.
22.07.2021 12:57
- Son Güncelleme: 22.07.2021 13:03
Rize'de devam eden sağanak nedeniyle Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.
RİZE VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA: 4 SAAT DAHA YOĞUN YAĞIŞ VAR
Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri anlatan Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz." dedi.