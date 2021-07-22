Son dakika haberi: Rize ve Artvin sele teslim oldu! Çok sayıda araç suya sürüklendi ev ve iş yerlerini su bastı

RİZE VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA: 4 SAAT DAHA YOĞUN YAĞIŞ VAR

Rize'de yaşanan selle ilgili son bilgileri anlatan Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz." dedi.